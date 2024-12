Ehrungen bei der Mitgliederversammlung der Auerhahn Schützen

Das Jahresende naht und somit war es für die Hohenraunauer Auerhahnschützen Zeit, einen Blick auf vergangene Ereignisse und die vorliegenden Termine der neuen Schießsaison 2024/2025 zu werfen. Daher veranstaltete der Schützenverein Hohenraunau seine Mitgliederversammlung.

Die Veranstaltung wurde vom Vereinsvorsitzenden Christian Kiederle eröffnet. In seiner Rede warf er einen Rückblick auf die vom Verein in diesem Jahr durchgeführten Veranstaltungen. Kiederle berichtete erfreut, dass allgemein die Schießabende recht gut besucht waren, vor allem das alljährliche Nikolausschießen ist neben der Wurst- und Kranzverlosung am Dreikönigstag eines der Höhepunkte für Jung und Alt im Vereinsjahr.

Ein weiterer freudiger Punkt des Abends war die Vergabe von Ehrungen. Der Gauschützenmeister Helmut Konrad und Vorsitzender Christian Kiederle nahmen gemeinsam die Ehrungen vor. Für 25 Jahre im Bayerischen Sportschützenbund und Deutschen Schützenbund wurden Dietmar Görlich und Tobias Ebner geehrt. Für ihr langjähriges Engagement wurden Johann Hampp mit der silbernen Verdienstnadel und Margit Wank mit der goldenen Verdienstnadel des Bezirks Schwaben ausgezeichnet. (AZ)