Lions Club Mittelschwaben Krumbach-Thannhausen hat neues Präsidium

Zum 1. Juli wechselt das Präsidium des Lions Club Mittelschwaben. Was der künftige Präsident als Jahresprogramm plant.

Der Lions Club Mittelschwaben fördert seit vielen Jahren Projekte im sozialen und kulturellen Bereich, auch hier in der Region. Zum 1. Juli wechselt die Präsidentschaft und das Präsidium des Clubs. Neuer Präsident ist dann Josef Wagner. Er freut sich auf sein neues Amt in der "größten Service-Organisation der Welt", die es seit über 100 Jahren gibt.

Unter dem Motto "Innovation – Region – Tradition" hat Josef Wagner ein abwechslungsreiches und spannendes Programm für das neue Club-Jahr zusammengestellt. Das Vortrags- und Exkursionsspektrum der Clubabende reicht von Themen wie Mobilität der Zukunft, Energiewende und ländliche Entwicklung in der Region, Exkursionen zu heimischen Unternehmen bis hin zum schwäbischen Dialekt und der bayerisch-schwäbischen Brautradition.

Benefizaktionen in der Region Mittelschwaben plant der Lions Club

"We serve – wir dienen": Das ist der Lions-Leitgedanke. "Das ist heute so aktuell wie in der Lions-Gründungszeit", sagt Wagner. Das Engagement der Lions Clubs ist sowohl weltweit als auch regional ausgerichtet. Neben Projekten und Initiativen wie "Augenlicht retten" und "Humanitäre Hilfe" setzen sich die Lions auch für Bildungs-, Umwelt- und Gesundheitsinitiativen ein. Die Hilfsprojekte werden unter anderem durch zahlreiche Benefizaktionen wie Konzerte, Bücherbasare, Märkte und auch Spenden finanziert.

Was plant Josef Wagner für die Zeit seiner Präsidentschaft? Unter anderem wird der Club heuer bei der Messe KRU dabei sein. Im Foyer des Stadtsaals in Krumbach bietet der Club Ausstellungsbesuchern eine Verschnaufpause bei Getränken. Die traditionelle Krapfenaktion findet am 9. und 10. November statt. "Wir haben im vergangenen Jahr über 12.000 Krapfen an verschiedene Unternehmen und Gewerbetreibende geliefert. Von jedem Krapfen sind 80 Cent für einen guten Zweck in die Kasse geflossen. Dies war nur durch die hervorragende Unterstützung unserer Bäcker möglich, die unsere Krapfen zum Selbstkostenpreis gebacken haben", berichtet Wagner. Auch den Lions- Büchermarkt wird es wieder geben, von 2. bis 4. Februar 2024 im Pfarrheim St. Michael. Ein Ausflug in die Wendelsteinregion ist für Mai/Juni 2024 geplant.

Zwei musikalische Highlights stehen auf dem Programm. Am 23. Dezember das Benefiz-Weihnachtskonzert im Ringeisensaal in Ursberg mit Sally du Randt und Robert Sittny und im Mai 2024 ein Benefizkonzert mit dem Bayerischen Polizeiorchester in der Pfarrkirche Maria Hilf in Krumbach.

Insgesamt liegt dem Präsidenten vor allem die Förderung regionaler Projekte am Herzen. Bei seiner Arbeit als neuer Präsident wird Wagner (am 1. Juli folgt er dem amtierenden Präsidenten Dr. Markus Luther nach) durch ein kompetentes und erfahrenes Präsidium unterstützt werden. (AZ)