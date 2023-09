MN-Umfrage

25 Jahre Google: Wie hat die Suchmaschine Ihr Leben verändert?

Seit September 1998 gibt es die Suchmaschine Google. zum 25-jährigen Jubiläum haben wir uns in der Krumbacher Innenstadt umgehört, wie Menschen Google nutzen.

Plus Die Suchmaschine Google feiert 25. Geburtstag und ist kaum mehr wegzudenken. Unsere Mitarbeiterin war wieder in der Krumbacher Innenstadt und hat Passanten befragt.

Seit September 1998 gibt es Google, seitdem ist es nicht mehr wegzudenken. Die bei einer Straßenumfrage stichprobenartig befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt schätzen die Vorteile der Suchmaschine sehr. Sie schlagen nach, wollen sich über das Weltgeschehen informieren. Vor allem Bildungsmöglichkeiten oder alltägliche Fragen werden gerne gegoogelt. Auch nach Urlaubsmöglichkeiten wird gesucht.

Andrea Pösel (60), Bayersried. Foto: Elisabeth Schmid

Andrea Pösel (60), Bayersried: "Google ist einfach super, wenn man schnell was nachschauen will. Ich nutze Google oft und gerne. Es ist eine tolle Erfindung und nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken. Vor allem auch, wenn ich nach Urlaubsorten suche, ist die Suchmaschine sehr hilfreich. Kleider kaufe ich allerdings immer in den Krumbacher Geschäften. Aber sonst hilft mir Google viel."

