Herbstzeit ist Kürbiszeit: Was machen Sie alles mit dem orangen Gemüse?

Plus In unserer neuen Straßenumfrage beschäftigen wir uns mit dem Thema Kürbis. Wir haben stichprobenartig Passanten in der Krumbacher Innenstadt befragt.

Von Elisabeth Schmid

Nur einmal im Jahr hat der Kürbis Saison. Diese Zeit ist genau jetzt im Herbst. Es gibt viele Kürbissorten. Der beliebteste dürfte der Hokkaido sein, er ist leicht zuzubereiten und seine Schale ist essbar. Auch viele andere Sorten finden sich in der saisonalen Küche. Manche Kürbissorten eignen sich zur Deko. Einige sind aber auch ungenießbar oder gar giftig. Die stichprobenartig befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt mögen am liebsten Kürbissuppe.

Sabine Relovsky (52), Krumbach Foto: Elisabeth Schmid

Sabine Relovsky (52), Krumbach: "Ich liebe Kürbis, bei mir gibt es in dieser Jahreszeit einmal in der Woche eine Kürbissuppe. Ich koche sie mit Ingwer und Orangen, das ist lecker. Manchmal probiere ich auch andere Varianten aus. Man muss doch die Zeit nutzen, wenn es Kürbis gibt. Ich koche gerne mit regionalen Lebensmitteln und mit welchen, die Saison haben. Heuer machen wir eine Halloween-Party, da ist der Kürbis als Deko unverzichtbar."

