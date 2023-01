MN-Umfrage

12:00 Uhr

Lassen Sie es im Fasching nach der Corona-Pause "richtig krachen"?

In Köln feiern Zehntausende Kostümierte ausgelassen auf den Straßen.. Wie halten es die Passanten in unserer Umfrage in Krumbach?

Plus Es ist wieder die ausgelassene Zeit der Masken und Kostüme. In bunter Verkleidung in eine ganz andere Rolle zu schlüpfen, das geht an Fasching. Mögen es unsere Befragten?

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Die Faschingszeit hat begonnen. Endlich, nach Corona, können die Faschingsverrückten mal wieder so richtig feiern. Die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt sind eher nicht für den Fasching zu haben. Nur für ihre Kinder machen sie den bunten Trubel mit. In Schulen und Kindergärten wird mit den Kindern gefeiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen