MN-Umfrage

vor 49 Min.

Nach der Sonnenwende: Wie verbringen Sie die schönen Sommerabende?

Der Oberrieder Weiher ist ein beliebtes Naherholungsgebiet in der mittelschwäbischen Region.

Plus Die Tage werden nun wieder kürzer. Wir haben in der Krumbacher Innenstadt stichprobenartig Passanten gefragt, wie sie die lauen Sommerabende verbringen.

Am Mittwoch war Sonnenwende, es war der längste Tag des Jahres. Ab da werden die Tage wieder kürzer. Aber noch gibt es sie, die langen und lauen Sommerabende. Für die stichprobenartig befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt bedeutet das: Abende im Freien genießen, sei es auf dem Balkon oder der Terrasse, im Garten, Biergarten oder im Freibad. Hauptsache, raus.

Veronika Mayer, 61, Deisenhausen Foto: Elisabeth Schmid

Veronika Mayer, 61, Deisenhausen: Die schönen Sommerabende, die wir bei uns haben, müssen einfach genutzt werden. Ich bin am liebsten beim Baden und beim Fahrradfahren. Mit dem Fahrrad bin ich viel unterwegs, das ist mein großes Hobby. Zum Baden bin ich gerne am Weiher, da ist es angenehm. Auch bin ich gerne auf meiner Terrasse und lese ein Buch oder chille einfach. Ich liebe den Sommer und bin so oft wie möglich im Freien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

