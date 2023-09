MN-Umfrage

12:00 Uhr

O´zapft is: Gehen Sie auf das Münchner Oktoberfest?

Plus Zum Start des Münchner Oktoberfestes haben wir Passanten in der Krumbacher Innenstadt befragt, ob sie heuer auf die Wiesn gehen.

Von Elisabeth Schmid

Seit 1810 gibt es das Oktoberfest in München, das wohl bekannteste Volksfest der Welt. Am Samstag ist Wiesnstart. Stichprobenartig befragte Passanten in der Krumbacher Innenstadt sind eher zurückhaltend, was dieses Oktoberfest betrifft. Manche waren öfter in ihrer Jugend auf dem Oktoberfest, manche waren noch nie dort. Der Menschenauflauf und die deftigen Preise schrecken viele ab. Sie gehen lieber auf kleinere Feste.

Anna Strahler (83), Krumbach Foto: Elisabeth Schmid

Anna Strahler (83), Krumbach: "Also, ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Ich komme nicht klar, wenn sich viele Menschen an einem Ort aufhalten. Auch fahre ich mit keinem Aufzug. Ich bin früher schon drei Mal mit dem Aufzug stecken geblieben, seitdem benutze ich nur die Treppen. Ich glaube auch nicht, dass ich etwas verpasse, wenn ich nicht aufs Oktoberfest gehe."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

