So bewegt die Frauen-Fußball-WM die Krumbacher

Plus Nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft haben wir Passantinnen und Passanten in Krumbach zur WM befragt. Das Interesse ist sehr unterschiedlich.

Interessiert Sie der Frauenfußball? Die Weltmeisterschaft im Frauenfußball findet zurzeit gerade statt. Leider ist die deutsche Mannschaft schon ausgeschieden. Die befragten Passanten haben zum Fußball unterschiedliche Meinungen. Egal, ob Frauen- oder Männerspiele, manche mögen Fußball, andere nicht. Die Meinung einiger ist, dass der Frauenfußball wesentlich anspruchsvoller geworden sei als in den vorangegangenen Jahren.

Allena Jennuwein, 67, Aichen: Ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball im Allgemeinen. Das ist mir zu langweilig. Aber ich bin informiert. Die Tochter einer meiner Kolleginnen spielt Fußball. Da bekomme ich natürlich so einiges mit. Sport ist aber im Grunde gar nicht mein Ding. Allerdings gehe ich einmal pro Woche zum Zumba. Das tut mir gut - und ist ja auch Sport.