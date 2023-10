Straßenumfrage in Krumbach: Freuen Sie sich auf den Herbst?

Plus Der Herbst ist wie ein zweiter Frühling, wo jedes Blatt zur Blüte wird. Die goldene Jahreszeit war diesmal Thema bei unserer Straßenumfrage in Krumbach.

Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Aber auch der Herbst hat viele schöne Momente und Tage. Die stichprobenartig befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt freuen sich auf den Herbst. Es wird zwar schneller dunkel, aber die Abende kann man gemütlich bei Kerzenschein verbringen. Auch Spaziergänge im Wald sind sehr beliebt bei den Befragten. Einige freuen sich auch auf die typischen Herbstgerichte wie zum Beispiel Kürbissuppe.

Imke Nguyen (57), Bayersried: "Ich freue mich auf den Herbst, die Blätter leuchten in vielen bunten Farben, sie sehen schön aus. Ich gehe dann gerne raus. Wenn das Wetter nicht so schön ist, sitze ich abends bei Kerzenschein gemütlich zu Hause und genieße die Zeit. Im Garten sind die schönen Herbstblumen. Im Herbst mache ich die typischen Herbstsuppen, zum Beispiel Kürbissuppe."