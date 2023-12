MN-Umfrage

06:30 Uhr

Umfrage in Krumbach: Erinnern Sie sich noch an Nikolaus und Knecht Ruprecht?

Plus Immer noch ein beliebter Brauch: Der Nikolaus kommt nach Hause, um die Kinder, wenn sie denn brav waren, zu beschenken. Eine Umfrage in der Krumbacher Innenstadt.

Von Elisabeth Schmid

Nikolaus von Mayra ist einer der bekanntesten Heiligen der lateinischen Kirche. Am 6. Dezember, etwa 350 nach Christus - es gibt mehrere überlieferte Jahreszahlen - soll er gestorben sein. Nikolaus sorgte sich um die Armen und beschenkte sie reichlich. Daraus entwickelte sich ein Brauch und reicht bis in die Gegenwart. Am 6. Dezember kommt der Nikolaus, meist in Begleitung von Knecht Ruprecht, und beschenkt die Kinder. Stichprobenartig befragte Passanten in der Krumbacher Innenstadt erinnern sich gerne.

Manuela Haas (52), Eppishausen Foto: Elisabeth Schmid

Manuela Haas (52), Eppishausen: "Bei uns in Eppishausen ist am Wochenende der Weihnachtsmarkt, da kommt auch der Nikolaus. Früher, als meine Kinder noch klein waren, kam der Nikolaus zu uns nach Hause. Das war immer spannend. Die Kinder freuten sich, hatten aber auch ein mulmiges Gefühl. Heute ist das nicht mehr so, schade eigentlich. Aber auf den Weihnachtsmarkt gehe ich auf jeden Fall."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

