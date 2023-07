MN-Umfrage

vor 50 Min.

Umfrage in Krumbach: Könnten Sie sich ein Leben ohne Internet vorstellen?

Plus Seit 30 Jahren gibt es das Internet, und es hat sich mit ihm viel verändert. Was Krumbacher Passanten zum Geburtstag des Internets sagen. Eine Umfrage.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Seit 30 Jahren gibt es das World Wide Web, es veränderte die Welt. Der Alltag hat sich durch das Internet stark verändert, in beinahe allen Lebenslagen. Ob Bummeln beim Einkaufen, Nachrichten oder in der Arbeitswelt. Das Internet ist für die stichprobenartig befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt nicht mehr wegzudenken. Für die meisten ist es eine Bereicherung, für manche aber nicht so wichtig. Trotzdem: Ein Leben ohne Internet ist heutzutage kaum noch denkbar.

Christian Berghoff, 64, Krumbach Foto: Elisabeth Schmid

Christian Berghoff, 64, Krumbach: "Ich arbeite freiberuflich als Dekorateur und muss schon aus beruflichen Gründen ins Internet. Heute geht das einfach nicht mehr ohne Internet. Auch privat ist es praktisch, mal schnell nachzuschauen, wenn man was wissen will. Allerdings ist es kaum mehr möglich, eine Recherche ohne Internet zu machen. Die Selbstständigkeit verliert man ein wenig."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

