05:30 Uhr

Umfrage in Krumbach zum Weltzugvogeltag: Ist die heimische Vogelwelt gefährdet?

Derzeit sind viele Zugvögel unterwegs - so wie diese Kraniche.

Plus Am Samstag, 14. Oktober, ist Weltzugvogeltag. Haben Sie zum Vogelschutz eine Meinung? Eine Straßenumfrage in Krumbach.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Die Vögel, die im warmen Süden überwintern, beginnen im Herbst mit ihrer langen Reise. Darunter sind etwa Kuckuck, Rauchschwalbe, Mauersegler, Star, Kranich oder Graugans. Manche der Flugtiere sind sogenannte Langstreckenzieher, manche Kurzstreckenzieher. Die stichprobenartig befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt können das Naturschauspiel zum Teil in ihrem Garten oder bei Wanderungen beobachten. Am Samstag, 14. Oktober, ist Weltzugvogeltag.

Frank Schultz (62), Wiesenbach Foto: Elisabeth Schmid

Frank Schultz (62), Wiesenbach: "Die Winter sind bei uns ziemlich mild. Da fliegen nicht so viele Vögel wie in den früheren Jahren, könnte man denken. Aber ich habe auch schon mal gesehen, wie ein ganzer Schwarm davonfliegt. Vögel sind wichtig in der Natur. Im Garten habe ich Futterhäuschen aufgestellt. Das ganze Ökosystem funktioniert nicht mehr so richtig."

