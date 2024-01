MN-Umfrage

vor 16 Min.

Umfrage: Viele wünschen sich "ein besseres Miteinander"

Welche Vorsätze gibt es "nach dem Feuerwerk" für 2024? Wir haben uns in der Krumbacher Innenstadt umgehört.

Plus Gesundheit und beruflicher Erfolg stehen bei vielen ganz oben auf der "Wunschliste" für das neue Jahr 2024. Für unsere Umfrage waren wir in Krumbach unterwegs.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Welche Wünsche gibt es mit Blick auf das Jahr 2024? Bei unserer Umfrage in der Krumbacher Innenstadt äußerten sich viele insgesamt zufrieden mit der aktuellen Situation. Aber natürlich sind da die Wünsche nach guter Gesundheit und beruflichem Erfolg. Nicht wenige wünschen sich ein "besseres Miteinander" unter den Menschen.

Anja Zimmermann, 51, Wattenweiler Foto: Elisabeth Schmid

Anja Zimmermann, 51, Wattenweiler: Ich habe eigentlich für das neue Jahr keine speziellen Erwartungen. Wirtschaftlich könnte es besser gehen. Trotzdem bin ich zufrieden, wie es ist. Natürlich steht die Gesundheit an erster Stelle. Das ist am wichtigsten Auch freue ich mich, wenn ich mit meiner Familie und mit den Freunden ein gutes gemeinsames Miteinander leben kann. Wenn es 2024 nicht schlechter wird als 2023, so soll es mir recht sein. Natürlich kann es gerne auch besser werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen