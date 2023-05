Umfrage: Was die Stadterhebung für Thannhausen bedeutet

Vor 70 Jahren wurde Thannhausen Stadt. Wir haben nachgefragt, wie Bürgerinnen und Bürger dieses besondere Jubiläum bewerten.

Vor 70 Jahren wurde Thannhausen zur Stadt erhoben. Was bedeutet dies für die Geschichte Thannhausens und wie bewerten dies die Bürgerinnen und Bürger? Wir haben uns in Thannhausens Zentrum umgehört. Klar wird dabei, dass die etliche der Befragten zum Jahr 1953, das für Thannhausen ein besonderes war, offenbar keinen besonderen Bezug haben.

Hans Heinrich Gerber, 72, Thannhausen: Ich finde es völlig berechtigt, dass Thannhausen als Stadt deklariert wird. Ich lebe noch nicht lange in Thannhausen, fühle mich aber mit meiner Frau hier sehr wohl. Man kann gut einkaufen und gut leben. Vor allem die Mitarbeiter im Rathaus sind alle freundlich und hilfsbereit. Ich habe hier in der Stadt Thannhausen nur positive Erfahrungen gemacht.

Gerhard Zöllner, 63, Langenneufnach: Ich wohne nicht in Thannhausen, gehe aber sehr gerne hier einkaufen. Die Stadt Thannhausen hat auf jeden Fall den Namen Stadt verdient, so ist das Jahr 1953 zweifellos für Thannhausen ein wichtiges und bedeutendes Jahr. In Thannhausen ist alles vorhanden, was man braucht.

Norbert Jensen, 60, Thannhausen: Ich wohne seit circa zehn Jahren in Thannhausen. Egal, ob es Stadt Thannhausen heißt oder wie auch immer. Ich muss leider sagen, ich finde Thannhausen schrecklich, genauso wie ganz Bayern. Die Menschen sind wiederholt unfreundlich. Ich lebe hier aus familiären Gründen. Die meisten sind hier unzufrieden, obwohl es uns eigentlich in Deutschland gut geht. Es ist traurig.

Herbert Maier, 66, Fischach: Ich bin nur zufällig heute in Thannhausen. Ich finde es völlig in Ordnung, dass Thannhausen zur Stadt erklärt wurde. Allerdings ist es mir persönlich egal, wie der Ort genannt wird, ob Dorf oder Stadt. Es kommt auf die Menschen an, die hier wohnen. Auch die Lebensqualität ist wichtig.

