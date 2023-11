Krumbach

vor 36 Min.

Weihnachtsgeschenke: Einige haben sie schon im Sommer besorgt

Plus Langsam wird es Zeit, an die Geschenke zu denken. Wie sich die Menschen in Mittelschwaben um die Geschenke kümmern, zeigt eine Umfrage in Krumbachs Innenstadt.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Nur noch wenige Wochen bis Weihnachten, die Geschäfte haben schon teilweise ihre Weihnachtsbeleuchtung, der Weihnachtsbaum steht auf dem Krumbacher Marktplatz und in den Geschäften gibt es schon seit längerem Weihnachtssüßigkeiten. Jetzt wird es langsam Zeit, an die Geschenke zu denken. Die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt sind schon eifrig dabei. Manche haben sogar schon im Sommer mit den Einkäufen begonnen.

Anneliese Konrad (59), Tafertshofen: Vor allem meine Enkel bekommen Geschenke. Sie sind noch klein, vier Jahre und ein Jahr. Sie glauben an das Christkind. Die Vierjährige klebt ihre Wünsche auf einen Zettel und den hängen wir an das Balkongeländer. Meine Kinder bekommen Geld. Weihnachten ist mit kleinen Kindern besonders schön. Meine Einkäufe mache ich in Krumbach und in der nächsten Umgebung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen