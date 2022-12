Was bedeutet Silvester für Sie?

Beim Thema Feuerwerk gehen die Meinungen weit auseinander. Viele freuen sich auf die Treffen mit Freunden.

Es wieder "richtig krachen lassen": Das hat sich möglicherweise der oder die eine oder andere für Silvester vorgenommen. Die Lockerung der Corona-Regeln macht wieder vieles möglich. Die von uns in der Krumbacher Innenstadt befragten Passantinnen und Passanten freuen sich, dass sie sich ohne Einschränkungen wieder mit Freunden oder auch in der Familie treffen und ins neue Jahr hineinfeiern können. Das Feuerwerk ist dabei für so manchen offenbar gar nicht so wichtig. Viele verzichten aus Umweltgründen auf ein Feuerwerk. Andere hingegen freuen sich auf die "Böllernacht".

Tanja Hammerschmidt, 39, Julian, 3, und Simon Hellwig, 42, aus Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Tanja Hammerschmidt, 39, Simon Hellwig, 42, und Julian, 3, aus Krumbach: "Endlich dürfen wir es wieder mal an Silvester krachen lassen. Wir freuen uns sehr darauf. Wir haben auch die Feuerwerkskörper schon gekauft. Der kleine Julian darf zum ersten Mal an Silvester aufbleiben und hat ein eigenes Kinderfeuerwerk. Er ist schon ganz aufgeregt. Wir sind daheim und feiern mit den Kindern."

Eduard Merklinger, 28, aus Augsburg und Lisa Götz, 20, aus Gundelfingen. Foto: Elisabeth Schmid

Eduard Merklinger, 28, aus Augsburg und Lisa Götz, 20, aus Gundelfingen: "Ich kaufe kein Feuerwerk und lass es demnach auch nicht krachen", sagt Eduard Merklinger. "Als Kind war das okay. Aber jetzt ist das vorbei. Ich denke auch an die Geflüchteten, die durch das Knallen der Feuerwerkskörper an den schrecklichen Krieg erinnert werden. Ich feiere mit Familie und Freunde, Feuerwerk ist da nicht nötig."

Martin Hagen, 35, aus Buch. Foto: Elisabeth Schmid

Martin Hagen, 35, aus Buch: "Als Kind und auch noch vor zehn Jahren habe ich es an Silvester knallen lassen. Jetzt nicht mehr. Mir ist das Geld, das dafür ausgegeben wird, einfach zu schade. Dafür kann ich gut mit meiner Familie essen gehen, da habe wir mehr davon. Vielleicht später, wenn mein Kind älter wird, werden wir wieder mal an Silvester Raketen verschießen."

Florian Schleef, 34, und Bianca Hammerschmidt, 26, aus Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Florian Schleef, 34, und Bianca Hammerschmidt, 26, aus Krumbach: "Wir freuen uns auf Silvester, auch auf das Feuerwerk", erklärt Florian Schleef. "Wir schauen zu, wie die anderen Familien die Feuerwerkkörper abschießen. Selbst ist uns das zu teuer. Aber trotzdem genießen wir das Feuerwerk, das ja bei den Nachbarn stattfindet. Mit Freunden bei einem leckeren Raclette kommen wir hoffentlich gut ins neue Jahr."