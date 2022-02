MN-Wochenendumfrage

vor 20 Min.

Das sagen Bürger aus dem Raum Krumbach zur Ukraine-Krise

Russlands Präsident Putin will garantieren, dass die Ukraine auch künftig kein Nato-Mitglied wird.

Plus Man könnte meinen, die Ukraine sei ziemlich weit weg vom Landkreis Günzburg. Doch auch in der Region machen sich die Menschen Sorgen wegen Putin.

Von Elisabeth Schmid

Der Ukraine-Konflikt ist seit Monaten Thema und beunruhigt die ganze Welt. Die russischen Streitkräfte an der ukrainischen Grenze beunruhigen viele Menschen. Auch bei den befragten Passantinnen und Passanten in der Krumbacher Innenstadt ist die Sorge groß. Viele halten Putin für unberechenbar und schwer einzuschätzen. Es könne in dieser Situation alles passieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen