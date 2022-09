MN-Wochenendumfrage

06:10 Uhr

Umfrage in Krumbach: Freuen Sie sich auf den Herbst?

Plus Was die Menschen an der kühleren Jahreszeit reizt und was sie sich vorgenommen haben, wollten wir in unserer Umfrage wissen.

Von Elisabeth Schmid

Das Ende des langen, heiße Sommers bedauern einige der von uns befragten Passantinnen und Passanten. Andere sagen, dass es in diesem Sommer einfach zu heiß war. Die Freude auf den Herbst bei den meisten groß. Das kühlere Herbstwetter, die bunten Blätter, die im Herbst fallen, locken viele Menschen in die Natur zu Spaziergängen. Auch haben einige Gartenarbeiten zu erledigen.

