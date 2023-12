MN-Wochenendumfrage

Gibt es ein "dummes Spielzeug"?

Plus Zu einem durchaus kuriosen Welttag haben wir in der Krumbacher Innenstadt Passantinnen und Passanten befragt.

Von Elisabeth Schmid

Am Samstag, 16. Dezember ist ein kurioser Welttag, nämlich der sogenannte Tag des dummen Spielzeugs. Gibt es überhaupt unnützes oder gar dummes Spielzeug? Die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt sind sich einig: Ja, es gibt so allerlei unnützes Spielzeug. Vor allem die "elektronischen Sachen" für Kinder sind bei den Befragten nicht so beliebt. Trotzdem - wenn ein Kind sich etwas wünscht, gerade zu Weihnachten, könne man diesen Wunsch nicht abschlagen.

Christine Pommier-Mörrath, 68, Krumbach. Foto: Peter Bauer

Christine Pommier-Mörrath, 68, Krumbach: Natürlich gibt es viel unnützes Spielzeug. Allerdings, es ist Weihnachten, wenn mein Enkel sich etwas ganz stark wünscht, schenke ich ihm es natürlich, unnütz oder nicht. Ich habe dann die Hoffnung, dass das Teil schnell langweilig wird. Ich habe noch von meinen Kindern Playmobil, das ist wirklich gut. Mein Enkel spielt auch gerne damit.

