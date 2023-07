MN-Wochenendumfrage

vor 48 Min.

So halten es die Menschen mit einem Urlaub im "heißen Süden"

Plus Über Südeuropa liegt eine regelrechte Hitzeglocke. Wir fragten Passanten, wie sie die Lage sehen und wie sie Urlaubsziele im Süden des Kontinents bewerten.

Von Elisabeth Schmid

Über Südeuropa geht eine Hitzewelle hinweg. Waldbrände in Griechenland, Stürme über Kroatien und überall Temperaturen weit über 40 Grad. Macht da der Urlaub wirklich noch Spaß oder wird der Urlaub situationsbedingt abgesagt? Die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt sehen es eher gelassen. Manche fahren nicht in Urlaub, andere lassen sich nicht abschrecken und fahren in ihre geplanten Urlaubsorte.

Umfrage Agnes Aicher (76), Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Agnes Aicher, 76, Krumbach: Ich mache mit meinem Mann immer im Winter Urlaub. Das halten wir schon seit Jahren so. Im Winter geht es circa drei bis vier Monate in Länder, in denen es warm ist. Wenn wir dann wieder kommen, ist hier Frühling. Im Sommer ist es bei uns in Deutschland doch auch schön. Auf die Art haben wir immer schönes Wetter. Die Wetterlage in südlichen Ländern betrifft uns nicht.

