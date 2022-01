MN-Wochenendumfrage

Thomas Tuchel ist Welttrainer: Krumbacher freuen sich

Wurde nach dem Triumph in der Champions League mit dem FC Chelsea als FIFA-Welttrainer ausgezeichnet: Thomas Tuchel.

Plus Er ist ein Krumbacher „Aushängeschild“: Thomas Tuchel, Trainer des FC Chelsea ist in Krumbach aufgewachsen. So reagieren Menschen aus der Region auf seinen neuen Titel.

Von Elisabeth Schmid

Thomas Tuchel aus Krumbach ist als Welttrainer des Jahres ausgezeichnet worden. Tuchel ist in Krumbach geboren und aufgewachsen. So ist es keine Überraschung, dass Tuchel vielen der befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt ein Begriff ist. Ein Krumbacher „mit Prominentenstatus“, das ist schon gut, finden viele der von Befragten. Doch kennen ihn auch alle?

