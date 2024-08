Viele freuen sich auf die Krumbacher Festwoche

Am Freitag, 30. August beginnt die Krumbacher Festwoche. Für viele der befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt ist das Volksfest ein Highlight des Jahres. Viele freuen sich auf das Festzelt und auf die „tollen Bands“, die dort spielen. Auch natürlich auf „leckeres Essen und das frisch gezapfte Bier“. Bei Kindern sind die Karussells sehr beliebt. Aber es gibt auch einzelne Befragte, die mit dem Volksfest wenig anfangen können.

Ramona Fischer, 29, Kirchhaslach: Ich freu mich jedes Jahr auf das Krumbacher Volksfest. Die Kinder haben am Kindernachmittag ihren Spaß und ich feiere gerne am Abend mit Freunden im Festzelt. Allerdings reicht es, wenn ich dort einmal hingehe. Es kommt auch auf die Bands an. Nicht jede Musik ist gleich gut. Mal schauen, auf jeden Fall gefällt mir das Fest.

Michael Eberle, 52, Kirchhaslach: Früher bin ich gerne auf Volksfeste oder ähnliche Feste gegangen. Das ist heute nicht mehr so. Ich bin lieber mit der Familie daheim. Dort haben wir alles, was wir brauchen. Im Garten haben wir einen Pool, so gehen wir auch selten ins Freibad. Auch mein Sohn mag nicht auf das Volksfest und ist gerne Zuhause. Ich finde, die Interessen ändern sich mit den Jahren.

Marie Langheinz, 23, Neuburg: Ich freue mich total auf das Krumbacher Volksfest. Ich freu mich auch auf die Fahrgeschäfte. Da sind nicht so viele in Krumbach, aber was dort ist, wird gefahren. Natürlich finde ich auch die Musik im Festzelt ganz super. Es sind immer unterschiedliche Bands vor Ort. Ich gehe oft während die Woche hin - mit meinen Freunden und auch mit Familie. Das wird sicher richtig schön.

Robert Relovsky, 55, Krumbach: Ich gehe gerne mit meiner Familie auf das Volksfest. Dort treffen wir auf viele Freunde und genießen denn Abend. Die Musik bringt richtig Schwung in das Zelt. Ich gehe überhaupt gerne auf Feste, das war schon immer mein Ding. Auch meiner Frau und meinem Sohn machen die Feste viel Spaß. Mein Sohn geht natürlich auch mit Freunden, aber manchmal auch mit seinen Eltern.

