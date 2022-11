Umfrage: Was die Trauertage des Novembers den Menschen bedeuten

Die von uns befragten Passantinnen und Passanten sind der Meinung, dass die Verstorbenen nicht vergessen werden dürfen.

Totensonntag, Volkstrauertag, Allerheiligen, Allerseelen oder Buß- und Bettag: Bei diesen Tagen im November spielt das Thema Trauer eine zentrale Rolle. Wie empfinden dies die Menschen? Die befragten Passantinnen und Passanten in der Krumbacher Innenstadt finden, dass die Gedenktage an die Toten wichtig sind. Die Verstorbenen sollen nicht vergessen werden, so die Meinung der Befragten.

Bettina Müller (39), Ziemetshausen. Foto: Elisabeth Schmid

Bettina Müller, 39, Ziemetshausen: Die Feiertage im November sind Tradition. Ich finde sie sehr wichtig. Seit dem Tod meines Vaters finde ich es sehr gut, dass an die Toten gedacht wird. Allerdings wurde mir klar, dass nur der Körper im Grab liegt und die Seele nicht. Darum kann ich überall an ihn denken. Ansonsten ist der November ein Monat wie jeder andere für mich.

Monika Schmidt (71), Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Monika Schmidt, 71, Krumbach: An Allerheiligen und an den anderen Feiertagen im November gehe ich in die Kirche und besuche die Messe. Diese Tage sind für mich wichtig. Sie sollten auch weiterhin für die Menschen bedeutungsvoll sein. Mein Schwiegersohn ist verstorben, das ist sehr traurig. Auch die Grabpflege ist ein wichtiger Teil.

Doris Dietrich (62), Deisenhausen. Foto: Elisabeth Schmid

Doris Dietrich, 62, Deisenhausen: Die Feiertage im November bedeuten mir sehr viel. Es geht um die Grabpflege und darum, an die Verstorbenen zu denken. Der Tod ist Teil unseres Daseins, auch bin ich davon schon persönlich betroffen. Die Toten sollten nicht vergessen werden, weder im privaten Bereich noch die Toten, die im Krieg gefallen sind.

Bianca Kübler (19), Dillingen. Foto: Elisabeth Schmid

Bianca Kübler, 19, Dillingen: Diese Tage im November bedeuten für mich persönlich nichts. Anders sieht es bei meinen Eltern und der Oma aus. Vor allem die Oma ist sehr gläubig und schätzt so die Trauertage. Ich glaube, ich bin einfach zu jung, um diese Tage so richtig zu schätzen. Für mich ist der Monat November darum kein besonderer Monat.