Umfrage: Was zu Weihnachten auf den Tisch kommt

Plus Oft gibt es an Weihnachten traditionelles Essen wie Gans und Ente. Was am Heiligen Abend der Renner ist, haben wir Passanten in Krumbach gefragt.

Von Elisabeth Schmid

Weihnachten - das ist bekanntlich auch mit Blick auf die Gaumenfreuden ein besonderes Fest. Was wird zu Weihnachten in Krumbach und Umgebung serviert? Wir befragten dazu Passantinnen und Passanten in der Krumbacher Innenstadt. Die meisten der Befragten freuen sich auf die Weihnachtstage. Vor allem, weil oft die ganze Familie zusammenkommt. Viele der Befragten gehen zu ihren Kindern zum Essen, andere laden zu sich nach Hause ein. Es gibt oft traditionelle Weihnachtsessen wie Gans, Ente oder Braten. Am Heiligen Abend sind wiederholt Kartoffeln und Würstchen der Renner.

