Wie der Garten für viele zu einer "Oase für die Seele" wird

Plus Welche besondere Bedeutung der Garten für viele Menschen hat, wird in unserer Umfrage deutlich. Warum der Garten ein "Stück Urlaub" ist.

Seit 1984 gibt es den Tag des Gartens. Der Tag wurde vom Bundesverband Deutscher Gartenfreunde ins Leben gerufen. Die befragten Passantinnen und Passanten in der Krumbacher Innenstadt lieben und schätzen ihren Garten sehr. Für viele bedeutet die Arbeit im Garten Erholung und Ausspannen vom Alltag. Für andere ist der Garten eine "Oase für die Seele". Sie genießen ihren Garten bei einem Buch oder auch bei einem Glas Wein. Die Gärten der Befragten sind ganz unterschiedlich, mit Blumenbeet, Gemüsebeeten oder auch Teichen.

Peter Schmid, 65, Aichen: Mein Garten ist leicht zu pflegen. Ich habe viel Wiese, die ich mähen muss. Dabei lass ich einen Teil ungemäht, damit eine schöne Blumenwiese entstehen kann. Das sieht super aus, und die Bienen freuen sich auch. Es ist ja ganz wichtig, für die Bienen einen Lebensraum zu erhalten. Ich liebe es, auf meiner Terrasse zu sitzen und auf meinen Garten zu schauen. Obwohl ich nicht so viel Arbeit im Garten habe, finde ich es schön und angenehm, einen Garten zu haben. Da bei schönem Wetter zu sitzen – das ist Erholung pur.