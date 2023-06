Wie Radeln die Menschen in Krumbach und Umgebung begeistern kann

Plus Unsere Umfrage in Krumbach zum Weltfahrradtag zeigt, wie wichtig das Radeln für viele Menschen ist. Auch im Alltag spielt das Rad eine bedeutende Rolle.

Seit 1998 gibt es den Weltfahrradtag. Der Tag soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig das Fahrrad im Alltag ist. Dass es umweltfreundlich ist und die Gesundheit fördert. Viele der befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt sind begeisterte Fahrradfahrer. Seit Jahren fahren sie mit dem Rad in Urlaub, sind mit dem Rad auf Tagesausflügen, zum Einkaufen und auch zur Arbeit unterwegs. Auch das E-Bike spielt eine immer größere Rolle.

Gerhard Fideler, 62, Allmendingen, Michael Rieger, 80, Neu Ulm: Wir machen sehr viel mit dem Fahrrad, und das schon seit vielen Jahren. Wir fahren jedes Jahr ungefähr 1000 Kilometer mit dem Rad. Privat und beruflich steht das Rad bei uns an erster Stelle. Auch im Winter fahren wir los, wenn möglich. Ausnahme ist Glatteis. Michael wohnt seit Kurzem in Neu Ulm, circa 80 Kilometer von Allmendingen entfernt. Wir treffen uns oft und erkunden das bayerische Land.