Mofafahrer missachtet Stoppschild in Thannhausen

Am Mittwochnachmittag hat sich um 15.50 Uhr auf der Kreuzung der Edelstetter Straße/Wiesenthalstraße in Thannhausen ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 4100 Euro. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 15-Jähriger mit seinem Mofa auf der Wiesenthalstraße in Fahrtrichtung Westen. An der Kreuzung zur Edelstetter Straße missachtete er die Vorfahrt (Stopp-Stelle) und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich war eine 56-Jährige mit ihrem Auto auf der Edelstetter Straße stadteinwärts unterwegs. Der 15-Jährige fuhr seitlich gegen den Pkw der Frau und stürzte dabei. Er wurde mit leichten Verletzungen zur Abklärung in eine Klinik gebracht. Die 56-Jährige blieb unverletzt. Der Unfallhergang wurde von unbeteiligten Zeugen bestätigt, ergänzt die Polizei. (AZ)

