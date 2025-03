Mutmaßlicher Mord in Thannhausen: Ehemann ist in Haft

Es gibt Neuigkeiten zum Tötungsdelikt von vergangener Woche in Thannhausen. Wie berichtet, hatte offenbar ein Mann am Mittwoch daheim in der Doppelhaushälfte in der Thannhauser Mozartstraße seine Ehefrau getötet. Nach einem Telefonat mit seinem Sohn, in dem er die Tat mitgeteilt hatte, war die Polizei alarmiert worden, die den tatverdächtigen Mann mitnahm.

Dringender Tatverdacht des Mordes in Thannhausen

Wie der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen, Sebastian Murer, erklärte, ist gegen den 54-jährigen Beschuldigten auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch den Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Memmingen am Donnerstag, 20. März, Haftbefehl erlassen worden. Der Haftbefehl ist auch in Vollzug gesetzt worden, heißt es im Amtsdeutsch. Der Grund: Es besteht dringender Tatverdacht des Mordes zum Nachteil der 55-jährigen Ehefrau des Beschuldigten.

Das Ziel der weiteren Ermittlungen sei die vollständige Aufklärung des Sachverhalts einschließlich sämtlicher Tatumstände sowie eines möglichen Tatmotivs. Um die konkrete Todesursache zu klären, sei eine rechtsmedizinische Obduktion der Getöteten veranlasst worden, so Murer weiter. Zudem habe der Beschuldigte das Recht, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen oder aber Angaben zum Sachverhalt zu machen. Der Beschuldigte sei bereits befragt worden.

Weitere Aussagen macht die Staatsanwaltschaft derzeit nicht zu den Ermittlungen.