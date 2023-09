Für Jung und Alt: Münsterhausen freut sich über breites Freizeitangebot

Plus Ferienprogramm, Donautal Radelspaß, neue Aktionsgeräte, GIEP – für Groß und Klein war und ist in Münsterhausen einiges geboten.

"Alles ehrenamtlich…" freut sich Bürgermeister Erwin Haider, als er über die neuen Aktionsgeräte auf dem Spielplatz in der Jahnstraße spricht. Selbst das Holz stammt aus dem „Unteren Wald“ bei Reichertsried und die Geräte wurden von heimischen Firmen errichtet. Für die Kinder der Marktgemeinde stehen ab sofort eine Hollywood-Schaukel und eine Tischtennisplatte zur Verfügung. Finanziert wurden die Geräte unter anderem durch die Einnahmen der Theaterfreunde Münsterhausen beim Theateraktionsaktionstag „Kultur zwischadur“ im Juni dieses Jahres.

Haider zeigt sich ebenfalls sehr erfreut darüber, dass wieder zahlreiche Teilnehmer beim diesjährigen Ferienprogramm aktiv teilgenommen haben. „Ohne die Unterstützung der zahlreichen Ehrenamtlichen wäre ein solches Angebot nicht zu leisten. Hierfür einen herzlichen Dank“. Besonderes Highlight war wieder die Wasserrutsche in Hagenried, zu der bei strahlendem Sonnenschein viele große und kleine Besucher kamen. Zudem freuten sich die Münsterhauser über die Besuche des Eiswagens auf dem Dorfplatz, ein umfangreiches Programm von Irmi Veit, ein Schnupperangebot in der örtlichen Tierarztpraxis und weitere Bastel- und Ausflugsangebote. Nahezu alle örtlichen Vereine sind beim Ferienprogramm aktiv eingebunden und sorgen jedes Jahr aufs Neue für kurzweilige Stunden für Jung und Alt.