Morsa-Chef Sallinger: „Unternehmerisches Denken müsste auch an Schulen mehr gefördert werden.“

Interview

Raphael Sallinger leitet das Krumbacher Familienunternehmen Morsa Wachswarenfabrik. Er erklärt, welche schwäbische Eigenschaft aus seiner Sicht die Wirtschaft bremst.
Von Mira Herold-Baer
    • |
    • |
    • |
    Morsa-Chef Raphael hat die Firma nach dem frühen Tod seines Vaters übernommen. „Ich musste daher selbst sehr früh lernen, Verantwortung zu übernehmen“, sagt er.
    Herr Sallinger, Ihre Krumbacher Firma Morsa wurde vor bald 400 Jahren gegründet und zählt zu den 15 ältesten Familienunternehmen Deutschlands. Neben ihren Aufgaben dort engagieren Sie sich auch als bayerischer Landesvorsitzender der Jungen Unternehmer. Ihr Verband hat kürzlich ein Forderungspapier an die Bundesregierung gerichtet …
    RAPHAEL SALLINGER: Es geht um die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Die letzten Jahre wurden zu wenig Strukturreformen angegangen. Wir stehen im globalen Wettbewerb, haben aber massive Nachteile durch überbordende Bürokratie und Regulierung. Deutschland ist sehr reglementierend im Vergleich zu anderen Ländern wie den USA oder Dänemark, die flexibler und digitaler denken. Zudem sind die Energiekosten viel zu hoch in Deutschland.

