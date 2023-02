Mortain/Thannhausen

19:00 Uhr

Schlacht um Mortain: "Wenn wir uns früher besser gekannt hätten"

Plus Die Schlacht um die heutige Thannhauser Partnerstadt Mortain 1944 in der Normandie war "Katalysator für die deutsche Niederlage".

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Wieder ein Krieg in Europa: Das hätte bis zum Februar 2022 wohl kaum jemand für möglich gehalten. "Nie wieder Krieg": Das war auch die Perspektive für den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag 1963. Nun überschatten die Geschehnisse in der Ukraine dieses Jubiläum, das auch für Thannhausen prägend ist. Die Thannhauser Partnerschaft mit der französischen Stadt Mortain ist gleichermaßen mit der Erinnerung an eine fast vergessene Schlacht verbunden. Sie war kriegsentscheidend im Sommer 1944 an der Invasionsfront in der Normandie. Die Entscheidung zugunsten der alliierten Invasionstruppen fiel im August 1944 im Raum von Mortain.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen