Motorradfahrer baut Unfall in Kurve

Am Sonntagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, hat sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wattenweiler und Neuburg an der Kammel ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 3000 Euro ereignet. Laut dem Bericht der Polizei war zur Unfallzeit ein 76-Jähriger mit seinem Motorrad von Wattenweiler in Richtung Neuburg unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mit seinem Motorrad über die angrenzende Wiese und stürzte dann. Er kam mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik zur Behandlung. Die Feuerwehr Wattenweiler unterstützte an der Unfallstelle. (AZ)

