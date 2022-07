Mountainbike

05:55 Uhr

Die regionale Mountainbike-Elite zieht’s nach Obergessertshausen

Startphase in Obergessertshausen: Rad an Rad ringen die Mountainbiker um die beste Position. Zum ersten Mal findet an diesem 23. Juli 2022 hier ein Wettbewerb für Amateure, Freizeitfahrer und Familien statt.

Plus Erstmals findet auf dem spitzensporterprobten Gelände ein Marathon-Rennen auch für Hobbysportler statt. Der heimische Profi Georg Egger erläutert, was genau geplant ist.

Von Armin Küstenbrück

Der Egger-Wald in Obergessertshausen ist an diesem Wochenende, 23./24. Juli 2022, das Zentrum des Mountainbikesports in der Region. Dort, wo sonst im Frühjahr die Profis beim internationalen Bundesligarennen um Weltranglistenpunkte kämpfen, wird erstmals ein Wettbewerb für Amateur- und Freizeitsportler, für Familien und jeden, der Freude am Radfahren im Gelände hat, ausgetragen.

