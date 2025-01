Hochwertiges Mountainbike in Krumbach gestohlen

In Krumbach hat ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad gestohlen. Laut Polizeibericht soll sich die Tat am Freitag zwischen 7.45 und 12.35 Uhr ereignet haben. Das unversperrte Fahrrad stand in der Lichtensteinstraße bei der dortigen Berufsschule. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein hochwertiges, silbernes Mountainbike. Der Schaden wird von der Polizei auf circa 2500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/9050 zu melden. (AZ)

