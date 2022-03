Georg Egger aus Obergessertshausen greift nach den Sternen

Mountainbike-Profi Georg Egger aus Obergessertshausen gewinnt mit Lukas Baum die Königsetappe der Cape Epic. Nicht nur der Sport bietet in Südafrika Herausforderungen.

Georg Egger aus Obergessertshausen und sein pfälzischer Partner Lukas Baum mischen weiterhin das bekannteste Mountainbike-Etappenrennen der Welt auf. Bei der Königsetappe über 123 Kilometer gelang den beiden jetzt der Coup, die Weltelite mit einem Überraschungsangriff zu düpieren und mit großem Vorsprung ihren ersten Tagessieg einzufahren. Im Gesamtklassement der Cape Epic sprangen die beiden damit nach vier von acht Renntagen auf den zweiten Platz hinter den beiden Gesamt-Führenden, dem amtierenden Marathon-Weltmeister Andreas Seewald aus Lenggries und seinem tschechischen Partner Martin Stosek.

Ein taktischer Fehler

Auch einen Tag später, am 24. März, zeigten sich die beiden 26-Jährigen überhaupt nicht müde, sondern attackierten erneut. Doch diesmal machte es ihnen die Konkurrenz nicht ganz so einfach, wegzukommen. So war es denn eine Gruppe aus drei Teams, die gemeinsam das Ziel in Greyton, ungefähr 150 Kilometer östlich der südafrikanischen Metropole Kapstadt, erreichten. Wie die beiden Deutschen später am Wohnmobil analysierten, machten sie dabei einen taktischen Fehler. Georg Egger berichtete, kurz vor dem Ziel hätten Seewald/Stosek und die Gesamt-Dritten, Matthew Beers aus Südafrika und Christopher Blevins aus den USA, jeweils ihre schwächeren Fahrer vorausgeschickt. „Wir haben zu spät gemerkt, dass die beiden besseren Sprinter bei uns geblieben waren“, meinte Egger etwas zerknirscht. Denn im Ziel zählt jeweils nur die Zeit des langsameren Teampartners. Ein paar Hundert Meter vor dem Ziel verzichteten die beiden Fahrer der Speed Company folglich auf einen kräfteraubenden Sprint und überließen Beers/Blevins den Tagessieg.

Erneut auf dem Podium

Im Gesamtklassement verloren die beiden Deutschen damit ein paar wenige Sekunden, schonten aber ihre Kräfte und standen trotzdem auf dem Podium, wenn auch nicht ganz oben wie am Mittwoch.

Gerade einmal 4:48 Minuten trennen Egger/Baum nun von den Erstplatzierten Seewald/Stosek, 2:02 Vorsprung haben sie auf Platz drei, den Beers/Blevins belegen. Das Team auf Platz vier, der Niederländer Hans Becking mit seinem spanischen Partner José Dias, liegt schon fast sieben Minuten zurück, das deutsch-schweizer Team Urs Huber und Simon Schneller mehr als 20 Minuten.

Noch drei knackige Etappen

Egger lassen diese Zwischenstände von der Sensation, dem Gesamtsieg, träumen. „Es kommen noch drei knackige Etappen bis Sonntag“, sagt er. „Wir hoffen natürlich, dass wir irgendwo mal wieder eine Lücke bekommen und wegkommen. Viel-leicht machen die ja auch mal einen Fehler oder gehen ein.“

Lesen Sie dazu auch

In der Etappe am 24. März habe Seewald schon sehr zu kämpfen gehabt, sagt er. „Wir fahren auf jeden Fall auf Sicherheit“, gibt Egger als Devise aus: „Wir wollen nichts kaputtmachen, weder uns noch unser Material.“

Unterstützung fehlt

Denn während die großen Profiteams mit sogenannten Back-up-Teams unterwegs sind, also eigenständigen Renn-Duos, die im Falle eines Defekts auch mal ein Laufrad oder anderes Material zur Verfügung stellen können, sind Georg Egger und Lukas Baum, die sich ja kurzfristig für einen Start in Südafrika entschieden hatten, ganz auf sich gestellt. Allerdings sehen die beiden das nicht ganz so tragisch: Schließlich müsse das Back-up-Team ebenfalls ziemlich schnell unterwegs sein, um schnell Hilfe leisten zu können. Sonst wäre der Zeitverlust ohnehin viel zu hoch. „Sollten wir hier aber noch einmal starten, werden wir sicher ein bis zwei Personen mehr zur Unterstützung mitnehmen.“. Vor allem einen Physiotherapeuten vermissen die beiden. Denn gerade die Regeneration nach einer Renndauer von drei bis vier Stunden am Tag ist wichtig. Derzeit behelfen sich die Profis mit elektronischen Muskelstimulatoren, um die Beine nach dem notwendigen Mittagsschlaf aktiv zu entspannen.

Für die wunderschöne Landschaft haben Georg Egger und Lukas Baum beim Cape Epic in Südafrika keine Augen. Foto: Moritz Sauer

Selbstversorgung hat – gerade in einem Land wie Südafrika – auch seine Vorteile: „Wir kochen selbst, duschen im Camper und desinfizieren uns so oft wie möglich die Hände“, erzählt Egger. Denn besonders Magen-Darm-Erkrankungen haben in der Vergangenheit schon manchen Epic-Fahrer aus dem Rennen genommen. Auch Egger hatte zu Beginn des Etappenrennens etwas damit zu kämpfen gehabt, er ist nach eigenen Angaben aber mittlerweile wieder fit.

Heftige Anstiege am 25. März

Das ist auch dringend notwendig, denn am Freitag, 25. März, erwartet die gut 800 Starterinnen und Starter, die noch im Rennen sind, gleich zu Beginn ein heftiger Anstieg mit 500 Höhenmetern, dem im Lauf der 115 Kilometer langen Etappe noch weitere 1900 Höhenmeter, verteilt vor allem auf zwei weitere lange Berge, folgen werden. Samstag (76) und Sonntag (68 Kilometer) sind die Etappen deutlich kürzer, aber mit vielen kurzen Anstiegen durchsetzt. Eigentlich perfekte Voraussetzungen für Georg Egger und Lukas Baum, vielleicht noch einen zweiten Etappensieg einzufahren. Oder sogar nach dem Gesamtsieg zu greifen.