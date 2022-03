Mountainbike

Großer Sport in Krumbach und Obergessertshausen

Plus Sportler, Zuschauer und Helfer sind begeistert vom Bundesligawochenende in Obergessertshausen und Krumbach. Einen Wermutstropfen gibt es aber.

Von Piet Bosse

Die letzten Nächte hatte er schlecht geschlafen. „Normalerweise kümmert sich Georg um die Organisation“, sagt Herbert Egger. Der Vater der Mountainbiker Georg und Andreas Egger hat das Event in diesem Jahr schon zum zehnten Mal veranstaltet. Diesmal mit einem Helfer weniger, weil sein Sohn Georg bei einem Mountainbike-Event in Südafrika weilt. Morgens sei er noch aufgeregt gewesen, mittags ist die Anspannung dann gewichen. Gemeinsam mit ungefähr 50 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern hat er das Mountainbike-Event in Krumbach und in Obergessertshausen organisiert. Es wurde ein voller Erfolg.

