Mountainbike

05:55 Uhr

Marathon-Premiere wird in Obergessertshausen zum Mountainbike-Spektakel

Die drei Besten des Marathon-Rennens in Obergessertshausen: Lokalmatador Georg Egger führt die Spitzengruppe vor Lukas Baum und Luca Schwarzbauer an.

Plus Mountainbiker Georg Egger ist mit der auf Freizeitakteure zugeschnittenen Marathon-Veranstaltung in Obergessertshausen zufrieden – obwohl er nicht gewinnt.

Von Armin Küstenbrück

Zwei Cape Epic-Sieger gegen einen Deutschen Marathon-Meister: So lautete der Dreikampf der Mountainbiker in den Wäldern rund um Obergessertshausen. Georg Egger als Veranstalter zusammen mit dem MSC Wiesenbach hatte zu seinem ersten Langdistanz-Rennen in die Stauden geladen. Nach den erfolgreichen Bundesliga-Rennen in den vergangenen Jahren war jetzt die Hauptzielgruppe Einsteiger und Amateure, die je nach gewünschter Rundenzahl 23, 46 oder 92 Kilometer fahren konnten.

