Mountainbiker Georg Egger wird in Spanien zum Raketenmann

Das Tattoo auf dem rechten Unterschenkel von Georg Egger steht sinnbildlich für seine derzeitige Form: In Spanien war der Mountainbiker aus Obergessertshausen raketenschnell unterwegs. Mit seinem Rennstall-Partner Lukas Baum freut er sich über den Gesamtsieg beim Mediterranean Epic.

Plus Georg Egger aus Obergessertshausen gewinnt erneut ein Mountainbike-Etappenrennen in Spanien. Wie ihm das gelungen ist und was er sich als Nächstes vornimmt.

Von Armin Küstenbrück

Mit einem Tagessieg zum Abschluss hat sich der Mountainbiker Georg Egger bereits zum zweiten Mal in dieser noch jungen Saison zum Gesamtsieger eines Etappenrennens in Spanien gekürt. Nachdem der Sportsoldat aus Obergessertshausen schon im Januar das Costa Blanca Bike Race gewonnen hatte, konnte er nun auch das Mediterranean Epic für sich entscheiden.

