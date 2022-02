Mountainbike

Ein Traumstart für Georg Egger und sein Mountainbike-Team

Plus Beim Etappenrennen an der Costa Blanca landet Georg Egger aus Obergessertshausen einen fulminanten Sieg. Wie der 26-Jährige die Tage in Spanien erlebt hat.

Von Jan Kubica

So sieht ein perfekter Einstand aus: Beim ersten Auftritt mit seinem eigenen Team Speed Company Racing hat Mountainbiker Georg Egger das mit Topfahrern besetzte Etappenrennen an der Costa Blanca in der spanischen Provinz Alicante souverän gewonnen. Der 26-Jährige aus Obergessertshausen siegte auch in allen vier Teilwertungen. Am Zielort Altea wusste Egger sofort: „Da habe ich ein Ausrufezeichen gesetzt.“

