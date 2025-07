Näher am Schutzstatus, weiter weg vom Windrad: München beschäftigt sich mit Vesperbild

Eine neue „Kategorie“ bringt die katholische Wallfahrtsstätte Maria Vesperbild näher an die Liste der schützenswerten Kulturdenkmale des Freistaats. Und damit weiter weg von geplanten Windrädern. Der Bayerische Landesdenkmalrat hat sich wie berichtet in seiner Sitzung vom 27. Juni 2025 mit der katholischen Wallfahrtskirche in Ziemetshausen befasst. Man teile die Sorgen der Marktgemeinde und der Wallfahrtsdirektion, teilt der Vorsitzende des Landesdenkmalrats, Robert Brannekämper (CSU), jetzt gegenüber unserer Redaktion mit. Der Rat habe daher das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege um wohlwollende Prüfung gebeten, ob die Kriterien für eine Einordnung als besonders landschaftsprägendes Denkmal um ein Kennzeichen ergänzt werden können. Es geht um den Gesichtspunkt der „herausragenden volkskundlichen Bedeutung“.

Der Wallfahrtsort Maria Vesperbild mit seiner Kirche und der „Naturkathedrale“ sei ein eindrucksvolles Zeugnis dafür. Wie Brannekämper erklärt, soll somit nicht nur der Sichtbereich um ein Gebäude an sich als Faktor zählen, sondern auch die Bedeutung für die Menschen, die an eine solche Stätte pilgern. Maria Vesperbild zieht aktuell bis zu 500.000 Pilgerinnen und Pilger jährlich an. Es handelt sich somit um die größte Wallfahrt im Bezirk Schwaben und eine der größten in Bayern.

Doch die Wallfahrtskirche im Landkreis erfüllt aktuell, wie berichtet, (noch) nicht die Voraussetzungen für eine Einordnung als „besonders landschaftsprägend“ auf Grundlage der 2023 entwickelten Kriterien. Für die Zusammenstellung dieser Denkmäler hat das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege Kategorien entwickelt, die vor allem eine „herausragende topographische Lage“, ein „sehr großes Sichtfeld“, das „Vorhandensein bewusst geschaffener oder gewachsener historischer Blickbeziehungen“ oder eine „außergewöhnlich hohe landesgeschichtliche Bedeutung“ umfassen. Grund für das Erstellen der Liste war die Gesetzesänderung zur überragenden Bedeutung des Ausbaus erneuerbarer Energien. Daraufhin wurden die mehr als 1600 landschaftsprägende Denkmäler in Bayern gesichtet und geprüft, um dann zu entscheiden, welchen weiterhin ein unverzichtbarer Schutz des Wirkungsraumes zukommen muss.

Was der Bau von Windrädern mit dem Schutzstatus zu tun hat

Für die Errichtung, Veränderung oder Beseitigung von Windenergieanlagen ist ein denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren nur dann erforderlich, wenn sich die Windenergieanlagen in der Nähe von diesen besonders landschaftsprägenden Bau- oder Bodendenkmälern befinden oder wenn sie sich auf den Bestand eines Bodendenkmals auswirken können. Damit wird erreicht, dass jene rund 100 Denkmäler auf der Liste im Abwägungsprozess gegenüber dem überragenden Belang des Ausbaus der erneuerbaren Energien, hier der Windenergie, bestehen können und in der Folge das Bild der bayerischen Denkmallandschaft bewahrt werden kann.

Im Umfeld der Wallfahrtskirche ist die Errichtung von Windenergieanlagen geplant. Sowohl die Wallfahrtsdirektion als auch der Markt Ziemetshausen gehen „aufgrund von eigens durchgeführten Voruntersuchungen davon aus, dass die Errichtung von Windenergieanlagen im direkten Umfeld der Wallfahrtskirche zu erheblichen Beeinträchtigungen der Wallfahrt führen wird“, so der Landesdenkmalrat. Jetzt muss das Landesdenkmalamt prüfen, ob die von seinem Beratungsorgan (dem Landesdenkmalrat) vorgeschlagene „volkskundliche Bedeutung“ aufgenommen werden soll. Das hätte Auswirkungen auf alle bayerischen Wallfahrtsorte. (mit AZ)