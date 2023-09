Kommt ein Vollsortimenter-Supermarkt nach Münsterhausen?

Plus Im Gemeinderat stellt die Norma Stiftung ein Konzept vor. Die Sanierung des Münsterhauser Feuerwehrhauses steht außerdem an.

Zu Beginn der vergangenen Marktgemeinderatssitzung waren die Augen der Anwesenden auf Josef Lerach, Expansionsleiter bei der Norma Stiftung & Co KG, gerichtet. In einer ausführlichen Präsentation stellte er den Marktgemeinderäten das Konzept der Firma für einen Vollsortimenter-Supermarkt mit angegliedertem Bäcker, Metzger und Getränkemarkt vor. Eine Paketstation wäre auf dem gut 8000 Quadratmeter großen Areal ebenfalls denkbar. Zudem würde sich der Markt zu 85 Prozent autark versorgen und für ca. 33 Prozent der Parkplätze wäre eine Installation von Ladesäulen für E-Autos möglich. Laut Lerach benötigt Norma für den Bau gute sieben Monate.

Der ebenfalls anwesende Planer Wilhelm Daurer vom Ingenieurbüro Daurer+Hasse, der die Gemeindeentwicklung maßgeblich begleitet, fand ebenfalls lobende Worte für das Gesamtkonzept. Es gäbe sicher noch einige Details zu klären, aber der Vorschlag würde gut zum bestehenden Gemeindeentwicklungskonzept passen und wichtige Punkte der kürzlich stattgefundenen Einwohnerbefragung umsetzen. Insbesondere die fußläufige Erreichbarkeit ist für Daurer ein wichtiger Vorteil. In naher Zukunft wird noch ein weiteres Konzept vorgestellt und anschließend liegt die Entscheidung bei den Marktgemeinderäten.