16-jähriger Mopedfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Mit umgeknickten Kennzeichen fuhr ein Mopedfahrer nachts durch Münsterhausen. Als die Polizei ihn anhalten wollte, flüchtete er.

Am Montag gegen 23.30 Uhr stellte eine Polizeistreife im Kanalweg in Münsterhausen ein vorausfahrendes Moped fest, dessen Versicherungskennzeichen umgeknickt und somit nicht lesbar war. Das Signal zum Anhalten zur Verkehrskontrolle ignorierte der Fahrer, berichtet die Polizei. Obwohl ihm die Streife mit Blaulicht und Martinshorn folgte, gelang dem Fahrer zunächst die Flucht, da er sich laut Polizei verkehrswidrig und rücksichtslos über die Verkehrsvorschriften hinwegsetzte. Im Rahmen der weiteren Fahndung traf die Streifenbesatzung den 16-jährigen Fahrer nach dem Hinweis eines Zeugen an seiner Wohnadresse an. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren. Außerdem stellten die Beamten sein Kleinkraftrad sicher. (AZ)