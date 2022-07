16-jähriger verletzt sich bei Sturz mit Kleinkraftrad

Ein Jugendlicher kommt aus bislang noch nicht geklärter Ursache zu Fall und zieht sich eine Fraktur des Unterarms zu.

Am Freitag ereignete sich in der Industriestraße in Münsterhausen ein Verkehrsunfall mit einem 16-jährigen, alleinbeteiligten Kleinkraftradfahrer. Aus noch ungeklärter Ursache kam er laut Polizei zu Fall und stürzte über den Lenker, wobei er sich eine Unterarmfraktur zuzog.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 08282/9050, bei der Polizeiinspektion Krumbach zu melden. (AZ)