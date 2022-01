17 Minuten langes Feuerwerk begeistert Feiernde in Münsterhausen

Münsterhausen

17:30 Uhr

Mit einem 17 Minuten langen Feuerwerk begeisterte Kevin Sonnleitner die Einwohner von Münsterhausen und Gäste, die weite Wege in Kauf nahmen, um das Spektakel sehen zu können.

Plus Wie das Publikum am Silvesterabend in Münsterhausen den 17 Minuten dauernden Lichtzauber von Kevin Sonnleitner erlebte. Wir waren beim professionellen Feuerwerk dabei.

Von Heinrich Lindenmayr

Pünktlich um 18 Uhr werde er auf den Knopf drücken und die von ihm komponierte, 17 Minuten dauernde Show starten, erklärte Kevin Sonnleitner. Lässig stand er am Steuerpult vor der Wiese, die er für sein großes, öffentliches Silvesterfeuerwerk angemietet hatte. Entspannt wirkte er und strahlte sichtbar Vorfreude aus, einem großen Publikum gleich etwas ganz Besonderes bieten zu können. Alles sei geregelt und gut organisiert, meinte er und sollte recht behalten.

