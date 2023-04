Angespannte finanzielle Situation trifft nicht das neue Kinderzentrum

Plus Der Marktgemeinderat Münsterhausen berät über die angespannte finanzielle Situation der Gemeinde. Auch die künftige Kinderbetreuung im Ort ist Thema.

Münsterhausens Bürgermeister Erwin Haider hatte bereits bei der jüngsten Bürgerversammlung im März angekündigt, dass die Gemeinde aufgrund fehlender Gewerbesteuereinnahmen 2023 den Gürtel im kommunalen Haushalt deutlich enger schnallen muss. Eine Maßnahme zur Abmilderung der angespannten Situation soll die Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuerermittlung sein. Daher hat der Marktgemeinderat kürzlich eine Erhöhung der Grundsteuer A und B um jeweils 20 Punkte auf 435 beziehungsweise 350 v. H. und der Gewerbesteuer um fünf Punkte auf 310 v. H. beschlossen.

Die Erhöhung wird rückwirkend zum 1. Januar 2023 wirksam. Es handelt sich um die erste Erhöhung dieser Art seit 2017. Neben der finanziellen Entlastung der Gemeinde wird die Erhöhung auch als Inflationsbereinigung gesehen, da die Grundstückswerte ebenfalls im Wert gestiegen sind.