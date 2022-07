Auto in Münsterhausen mit spitzem Gegenstand zerkratzt

Ein Unbekannter hat am Samstag ein Auto mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

In der Schlesierstraße in Münsterhausen hat ein Unbekannter am Samstag zwischen 0.30 Uhr und 11.30 Uhr ein Auto mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 2500 Euro und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08282/9050 zu melden. (AZ)