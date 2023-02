Betrunkene schlagen sich auf dem Münsterhauser Fasching

Alkohol ist im Spiel, als es auf dem Festgelände des Münsterhauser Nachtumzugs zu einer Schlägerei kommt. Die Polizei muss einschreiten.

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei in Münsterhausen. Laut ihrem Bericht kam es am späten Samstagabend auf dem Festgelände einer Faschingsveranstaltung zu einem Handgemenge mehrerer Personen in dessen Verlauf mindestens eine Person zu Boden gedrückt und durch Schläge leicht verletzt wurde. Den vor Ort festgestellten Beschuldigten wurde ein Platzverweis für das Festgelände erteilt. Aufgrund der teils deutlichen Alkoholisierung der Beteiligten war eine genaue Abklärung des Herganges noch nicht möglich, so dass noch weitere Ermittlungen erfolgen, berichtet die Polizei. (AZ)