Bürgerversammlung: Münsterhausen krempelt die Ärmel hoch

Plus Bei der Bürgerversammlung in Münsterhausen ging es auch um das Gemeindeentwicklungskonzept. Dabei sind Ideen aus der Bevölkerung gefragt.

Rund 70 Bürgerinnen und Bürger waren am Sonntag zur Bürgerversammlung in die Mehrzweckhalle der Münsterhauser Grundschule gekommen. Die einen nutzten die Gelegenheit, sich zuvor bei einer Energie- und Internetberatung verschiedener Anbieter zu informieren, andere wiederum genossen die Sonne vor der Halle bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen.