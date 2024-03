Münsterhausen

vor 32 Min.

Bürgerversammlung: Münsterhausen muss mit Geld sparsam umgehen

Plus Das Münterhauser Gemeindeentwicklungskonzept ist abgeschlossen, nun stehen nächste Schritte bevor. Welche Themen in der Bürgerversammlung behandelt wurden.

Von Moritz Ebner

Kürzlich fand die alljährliche Bürgerversammlung in Münsterhausen statt. Bürgermeister Erwin Haider hat alle Bürger zu einem gemeinsamen Austausch ins Sportheim des SV Münsterhausen eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen konnten die Gäste bereits vor Beginn in einen Austausch gehen, bevor es dann um 15 Uhr mit der Hauptveranstaltung losging. Haider eröffnete die Veranstaltung und gab allen Anwesenden einen detaillierten Rundumblick über alle relevanten Themen der Jahre 2023 und natürlich auch einen kurzen Ausblick in das Jahr 2024. Ein beherrschendes Thema 2023 war die finanziell angespannte Situation.

Kita-Neubau, Mindeltal-Radweg, Feuerwehr, Stellenangebote

Haider zeigte auf, dass sich die Situation in den nächsten Jahren wieder verbessern wird, derzeit seien aber keine großen Investitionen möglich. Die Highlights 2024 werden laut Haider unter anderem der Neubau der Kinderbetreuung, die Umsetzung des Mindeltal-Radweges und die Sanierung des Feuerwehrhauses Münsterhausen sein. Zum Ende verwies Haider noch auf offene Stellenangebote der Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen. „Wir hoffen, dass wir vakante Stellen zeitnah besetzen können, um Prozesse in der Verwaltung wieder zu beschleunigen“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen