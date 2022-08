Münsterhausen

06:00 Uhr

Das Feuerwehrgerätehaus in Münsterhausen muss erweitert werden

Plus Welche Maßnahmen in der Marktgemeinde Münsterhausen anstehen und welche finanziellen Belastungen auf die Kommune zukommen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Mit dem Umbau und der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses an der Jahnstraße befasste sich der Marktgemeinderat Münsterhausen in seiner jüngsten Sitzung. Bürgermeister Erwin Haider berichtete, dass schon seit Jahren im Rahmen der Inspektionen durch den Landkreis angemahnt werde, die Spinde der Feuerwehrdienstleistenden müssten aus der Fahrzeughalle entfernt werden. Dieselemissionen und Feinstaubbelastung durch die Fahrzeuge seien den aktiven Feuerwehrleuten nicht zumutbar. Da auch in einigen anderen Belangen die Funktionalität des Feuerwehrgerätehauses verbessert werden muss, hatte das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen zusammengestellt, was umgebaut beziehungsweise erweitert werden sollte.

